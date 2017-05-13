Александр Тарханов: "Класс игроков "Краснодара" выше, чем у "Урала"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) отметил, что в первом тайме игра получилась равной, но во втором соперник поджал. Специалист заявил, что команде было обидно пропустить на последних минутах.

- Первый тайм более или менее равный был, потому что и они атаковали, и мы, - сказал Тарханов. - У нас много скоростных атак, но в последний момент мы не могли создать угрозу. У "Краснодара" тоже был лишь один момент, когда случился удар после углового.

Во втором тайме они нас, конечно, поджали. Класс игроков у них выше, поэтому они контролировали мяч, но мы достаточно неплохо защищались. Арапов надежно отстоял, в нескольких моментах нас выручил. Но в итоге мы пропустили. Обидно, но что сделаешь.

- Почему с первых минут не было креативного треугольника в центре поля: Емельянов - Фидлер - Бикфалви?

- У Фидлера есть проблемы, он лечится. Поэтому начал матч на скамейке запасных. Прокололи врачи его и он, в итоге, вышел на замену. Мы проговорили это еще до игры. Он вышел, но травма, все равно мешала ему играть.

- Когда команда пропускает на 92-й минуте, причем пропуская игрока через центр - это концентрация или психология?

- Не хватило концентрации. Не сумели сузить зону - мяч прошел.

- Довольны игрой Арапова сегодня?

- Да, он отстоял хорошо. Даже не хорошо, а очень хорошо.

- Какое повреждение у Табидзе?

- Голеностоп. А до этого он хорошо играл. (Алексей МАСИМОВ)

Трансляция матча "Урал" – "Краснодар"