Александр Тарханов: "Класс игроков "Краснодара" выше, чем у "Урала"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) отметил, что в первом тайме игра получилась равной, но во втором соперник поджал. Специалист заявил, что команде было обидно пропустить на последних минутах.
- Первый тайм более или менее равный был, потому что и они атаковали, и мы, - сказал Тарханов. - У нас много скоростных атак, но в последний момент мы не могли создать угрозу. У "Краснодара" тоже был лишь один момент, когда случился удар после углового.
Во втором тайме они нас, конечно, поджали. Класс игроков у них выше, поэтому они контролировали мяч, но мы достаточно неплохо защищались. Арапов надежно отстоял, в нескольких моментах нас выручил. Но в итоге мы пропустили. Обидно, но что сделаешь.
- Почему с первых минут не было креативного треугольника в центре поля: Емельянов - Фидлер - Бикфалви?
- У Фидлера есть проблемы, он лечится. Поэтому начал матч на скамейке запасных. Прокололи врачи его и он, в итоге, вышел на замену. Мы проговорили это еще до игры. Он вышел, но травма, все равно мешала ему играть.
- Когда команда пропускает на 92-й минуте, причем пропуская игрока через центр - это концентрация или психология?
- Не хватило концентрации. Не сумели сузить зону - мяч прошел.
- Довольны игрой Арапова сегодня?
- Да, он отстоял хорошо. Даже не хорошо, а очень хорошо.
- Какое повреждение у Табидзе?
- Голеностоп. А до этого он хорошо играл. (Алексей МАСИМОВ)
nekonohiki
Зато тренерский класс Тарханова на порядок выше, чем у его коллеги.
15:32