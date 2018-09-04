Александр Тарханов: "Ханни надо тренироваться, а не писать в Твиттере"

Известный российский тренер Александр Тарханов в разговоре с корреспондентом "СЭ" отметил, что полузащитник "Спартака" Софьян Ханни должен завоевывать доверие тренерского штаба упорной работой на тренировках, а не публикациями в соцсетях.

После матча 6-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:0) хавбек написал в своем Твиттере: "Я никогда не говорил, что не был согласен с позицией на поле. Я - профессионал. Я говорил тренеру, что готов играть там, где он хочет меня использовать. Единственное, что я прошу - игровое время". В сезоне-2018/19 алжирец провел за красно-белых только одну встречу.

- Любой футболист должен все доказывать исключительно своей работой. Тем более, когда речь идет о "Спартаке", где высокая конкуренция и сразу несколько человек могут претендовать на одну позицию, - сказал Тарханов. - Каррера - умный тренер, и раз Ханни не попадает в состав, значит, тренер видит какие-то проблемы в его игре. На мой взгляд, он хороший полузащитник, но не будет же итальянец держать в запасе суперфутболиста! Поэтому надо просто тренироваться, а не писать в Твиттере, и тогда тренерский штаб точно тебя заметит. Пока, видимо, Ханни просто не выдерживает конкуренцию. (Наталия СОЛОМАТИНА)