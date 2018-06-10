Александр Тарханов: "Говорил с Игнашевичем о Чернове, Сергей сказал – хороший защитник"

Никита ЧЕРНОВ во время товарищеского матча между ЦСКА и "Партизаном". Фото Валентин КОБЫЩА, ПФК ЦСКА

Бывший главный тренер "Урала" Александр Тарханов оценил перспективы в ЦСКА 21-летнего защитника Никиты Чернова, который вернулся в армейский клуб из аренды в екатеринбуржской команде. В прошлом сезоне игрок обороны провел за уральцев 14 матчей, не отметился результативными действиями, а также получил 1 желтую карточку.

– Чернов дорос до уровня ЦСКА? – вопрос Тарханову.

– Думаю, да. Он, правда, не во всех матчах за "Урал" выходил в старте, но когда это происходило, то действовал уверенно. Я с Игнашевичем говорил по поводу Никиты, и Сергей сказал, что защитник хороший, главное – ему доверять.

– Какие сильные и слабые стороны у этого футболиста?

– Чернов очень цепкий, физический сильный, может неплохо начать атаку первым пасом. Важно ему давать играть. За тот период, что я с ним работал, он прогрессировал. Ему необходимо выходить на поле и на практике улучшать не самые сильные стороны, тогда от него будет польза.

– Как у него с дисциплиной. Были ли проблемы в команде?

– Никаких. Никита очень доброжелательный парень и режимщик. Ни одного нарекания у меня к нему не возникло, умеет работать в коллективе.

– Никита сможет в будущем стать лидером обороны красно-синих?

– Пока рано об этом говорить. Это еще очень молодой человек, всего 21 год. В матчах за армейцев будет видно насколько он готов к этой роли. (Арман МКРТЧЯН)

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