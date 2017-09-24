Александр Тарханов: "Глушков порой на поле лишнее делает"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 11-го тура чемпионата России против "Тосно" отметил, что высокие центральные защитники команды успели вовремя восстановиться, поскольку форвард соперника Антон Заболотный опасно действует на втором этаже.

- Димитров получил на тренировке небольшую травму, пропустит около недели, - сказал Тарханов в эфире канала "Наш футбол". - Хорошо, что восстановились центральные защитники. У "Тосно" есть футболисты, которые хорошо на втором этаже играют, в частности, Заболотный.

- Глушков впервые выйдет в стартовом составе. Давали какие-то персональные указания?

- Мы с ним переговорили, как играть. У него хорошая скорость, хороший дриблинг, но он порой лишнее делает. Мы ему рассказали, как лучше сыграть, как в обороне действовать.

Трансляция матча "Урал" - "Тосно"