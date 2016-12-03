13:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Тарханов: "Газон ЦСКА не соответствует стадиону"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против ЦСКА раскритиковал качество газона на стадионе армейцев. Перед началом матча "Урал" опубликовал фотографию поля арены, находящегося явно не в лучшем состоянии.

- Настроение хорошее. Погода? В начале декабря минус пять - отличная погода. Газон пока не соответствует стадиону. Травы мало, неровности, - сказал Тарханов в эфире канала "Наш футбол".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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MAYERICK

Какая разница какая трава - распродажа Ивановым очков продолжается.....................

14:53

shpasic

главное, что стадион открыли матчем с топ-клубом!

14:33

BeeBop

Действительно не понятно, почему зимой в Москве трава не растет? То-ли дело на Урале! Эделвейсов хоть косой коси...

14:20

sb1006

Ну не может газон в минус 5-10 быть таким же, как в плюс 15-20. Элементарно, Саша.

13:57

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