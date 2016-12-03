Александр Тарханов: "Газон ЦСКА не соответствует стадиону"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против ЦСКА раскритиковал качество газона на стадионе армейцев. Перед началом матча "Урал" опубликовал фотографию поля арены, находящегося явно не в лучшем состоянии.

- Настроение хорошее. Погода? В начале декабря минус пять - отличная погода. Газон пока не соответствует стадиону. Травы мало, неровности, - сказал Тарханов в эфире канала "Наш футбол".