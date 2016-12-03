Александр Тарханов: "Газон ЦСКА не соответствует стадиону"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 17-го тура чемпионата России против ЦСКА раскритиковал качество газона на стадионе армейцев. Перед началом матча "Урал" опубликовал фотографию поля арены, находящегося явно не в лучшем состоянии.
- Настроение хорошее. Погода? В начале декабря минус пять - отличная погода. Газон пока не соответствует стадиону. Травы мало, неровности, - сказал Тарханов в эфире канала "Наш футбол".
MAYERICK
Какая разница какая трава - распродажа Ивановым очков продолжается.....................
14:53
shpasic
главное, что стадион открыли матчем с топ-клубом!
14:33
BeeBop
Действительно не понятно, почему зимой в Москве трава не растет? То-ли дело на Урале! Эделвейсов хоть косой коси...
14:20
sb1006
Ну не может газон в минус 5-10 быть таким же, как в плюс 15-20. Элементарно, Саша.
13:57