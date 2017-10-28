Александр Тарханов: "Есть хороший вариант с нападающим. Фамилию не назову"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что клуб ищет нового форварда. По словам наставника, на примете уже один есть.

– Портнягин все время болеет. Сначала голеностоп и ахилл, затем двусторонку хорошо сыграл, но потом что-то случилось с головой. И теперь он только начал работать, – цитирует Тарханова "Екатеринбург Онлайн". - Посмотрим. Вряд ли он в этом году уже сыграет.

Что касается того, что "Урал" сейчас остался с одним чистым форвардом, то выдержим. Мы сейчас ищем, селекционная группа работает. Есть один игрок, которого мы рассматриваем. Хороший вариант. Фамилию не назову.

Возвращение Павлюченко? Сложный вопрос, не могу сказать. Он футболист хорошего уровня. Если говорить о том, хотелось бы мне его возвращения, то, конечно, если он будет работать с максимальной самоотдачей. Мы иногда в Москве с ним видимся. Григорий Викторович связывается.