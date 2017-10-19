Александр Тарханов: "Если договоримся с Ивановым, то я останусь в "Урале"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что не собирается покидать клуб. По словам наставника, команда занимает достойное место в турнирной таблице.

– У меня контракт, как минимум, еще на год. И я никуда не собираюсь, – цитирует Тарханова ural.kp.ru. - Сейчас "шмели" на 6-й позиции. Это хороший результат. Впереди еще 7 игр до конца декабря, и планируем, конечно, все выиграть, порадовать болельщиков высокими показателями. А там, как пойдет – если договоримся с Григорием Ивановым, то я останусь здесь.