13:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Тарханов: "Если бы не манеж, "Уралу" негде было бы готовиться"

0
0
0

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" подчеркнул, что команда готовится к поединку в манеже. Встреча пройдет 20 ноября. Сегодня она была перенесена с 19.00 на 14.30 по московскому времени. 

- Подготовка идет нормально, хорошо, - цитирует "Р-Спорт" Тарханова. - Мы готовимся в манеже, потому что в Екатеринбурге уже мороз. Нам повезло, что у нас есть манеж, а то нам негде было бы готовиться. Все в рабочем режиме, никаких новостей – все спокойно. 

Честно говоря, не знаю точной причины, почему матч перенесли, видимо, из-за того, что у них в четверг важная игра и хотят чуть больше времени на восстановление. Для нас все нормально – какая разница, во сколько играть.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161114/1112224876.html

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ