Александр Тарханов: "Если бы не манеж, "Уралу" негде было бы готовиться"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 14-го тура чемпионата России против "Краснодара" подчеркнул, что команда готовится к поединку в манеже. Встреча пройдет 20 ноября. Сегодня она была перенесена с 19.00 на 14.30 по московскому времени.

- Подготовка идет нормально, хорошо, - цитирует "Р-Спорт" Тарханова. - Мы готовимся в манеже, потому что в Екатеринбурге уже мороз. Нам повезло, что у нас есть манеж, а то нам негде было бы готовиться. Все в рабочем режиме, никаких новостей – все спокойно.

Честно говоря, не знаю точной причины, почему матч перенесли, видимо, из-за того, что у них в четверг важная игра и хотят чуть больше времени на восстановление. Для нас все нормально – какая разница, во сколько играть.