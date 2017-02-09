Александр Тарханов: "Емельянову не хватает игрового тонуса"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подчеркнул, что футболисты выдерживают интенсивность тренировок на сборах. По словам специалиста, утомление команды было заметным в первом тайме товарищеского матча с "Чукаричками" (1:1).

- Довольны тем, как набирает форму после травмы Роман Емельянов? - вопрос Тарханову.

- Он тренируется хорошо и выглядит достаточно мобильно. Но ему нужно почувствовать игровой тонус. Именно игрового тонуса Роме пока не хватает. Одно дело тренироваться, а другое дело играть - здесь надо больше перемещаться, думать, быстро разбираться в моментах.

- Насыщенный календарь контрольных матчей не утомляет футболистов? Все ли справляются с нагрузками?

- Есть проблемы. Конечно, здесь ясно, что мы работаем на тренировках, проводим часто игры, через два дня на третий. Но в целом футболисты выдерживают. В принципе, только в первом тайме матча с "Чукаричками" показалось, что соперники нас поддавили. А второй тайм мы, наоборот, хорошо провели в плане функционального состояния. Смогли прибавить и стали создавать моменты, хорошо выходить в атаку.