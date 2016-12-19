Александр Тарханов: "Димитров считался одним из самых талантливых игроков Болгарии"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о новичке клуба полузащитнике Николае Димитрове. Наставник высоко оценил класс болгарского хавбека.

– Он считался в свое время одним из самых талантливых игроков Болгарии, выступал за национальную сборную, – приводит официальный сайт "Урала" слова Тарханова. – Хавбек может играть и слева, и справа, и под нападающим. Николай опытный, очень техничный игрок. Много качеств, которые меня привлекли: у него хороший дриблинг, хороший удар, выполняет "стандарты". Мобильный игрок.

Помимо атакующих действий Николай достаточно хорошо играет в обороне. У него хорошая скорость. Я много просмотрел игроков, но у всех чего-то не хватало. Тогда я обратился к Николаю, и он с удовольствием согласился продолжить работу со мной в России. По стилю его можно сравнить с Эдгаром Манучаряном.