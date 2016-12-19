15:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Тарханов: "Димитров считался одним из самых талантливых игроков Болгарии"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о новичке клуба полузащитнике Николае Димитрове. Наставник высоко оценил класс болгарского хавбека.

– Он считался в свое время одним из самых талантливых игроков Болгарии, выступал за национальную сборную, – приводит официальный сайт "Урала" слова Тарханова. – Хавбек может играть и слева, и справа, и под нападающим. Николай опытный, очень техничный игрок. Много качеств, которые меня привлекли: у него хороший дриблинг, хороший удар, выполняет "стандарты". Мобильный игрок.

Помимо атакующих действий Николай достаточно хорошо играет в обороне. У него хорошая скорость. Я много просмотрел игроков, но у всех чего-то не хватало. Тогда я обратился к Николаю, и он с удовольствием согласился продолжить работу со мной в России. По стилю его можно сравнить с Эдгаром Манучаряном.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5215/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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pussykitty

В свое время и Тарханов был классным игроком. Так что ты это, Тарханыч, бросай свисток, выходи на поле. В свое время! ))) Юморнул мужик

15:32

Red G. Best

как перешел в Урал, уже не считается!)

15:18

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