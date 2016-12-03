Александр Тарханов: "ЦСКА реализовал первый же момент - это и есть класс"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 17-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:4) отметил, что все решил провал в первом тайме, когда соперник забил несколько мячей подряд.

– 25 минут играли на равных, были перспективные подходы, но затем наступил 10-минутный провал, который все решил. После перерыва пытались создавать давление, был даже момент, но забивать нужно было раньше. ЦСКА это сделал, реализовав, по сути, первый шанс – и в итоге 0:4. Это и есть класс команды. (Филипп ПАПЕНКОВ)