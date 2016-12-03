Александр Тарханов: "ЦСКА реализовал первый же момент - это и есть класс"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 17-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:4) отметил, что все решил провал в первом тайме, когда соперник забил несколько мячей подряд.
– 25 минут играли на равных, были перспективные подходы, но затем наступил 10-минутный провал, который все решил. После перерыва пытались создавать давление, был даже момент, но забивать нужно было раньше. ЦСКА это сделал, реализовав, по сути, первый шанс – и в итоге 0:4. Это и есть класс команды. (Филипп ПАПЕНКОВ)
foreverCSKAforever
Lobos38, это опечатка в нике или так и было задумано?
17:51
lobos38
Тарханов всегда проигрывает своему любимому ЦСКА , при чем находясь "у руля" любой команды....
17:42
shpasic
хорошо, что в ЛЧ судят профессиональные и непредвзятые судьи, и не мешают нашим клубам демонстрировать свой класс.
16:44
foreverCSKAforever
Первый же момент реализовал Сухой, но армейцы не сдались и одержали волевую победу.
16:30