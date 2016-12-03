16:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Тарханов: "ЦСКА реализовал первый же момент - это и есть класс"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 17-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:4) отметил, что все решил провал в первом тайме, когда соперник забил несколько мячей подряд.

– 25 минут играли на равных, были перспективные подходы, но затем наступил 10-минутный провал, который все решил. После перерыва пытались создавать давление, был даже момент, но забивать нужно было раньше. ЦСКА это сделал, реализовав, по сути, первый шанс – и в итоге 0:4. Это и есть класс команды. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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foreverCSKAforever

Lobos38, это опечатка в нике или так и было задумано?

17:51

lobos38

Тарханов всегда проигрывает своему любимому ЦСКА , при чем находясь "у руля" любой команды....

17:42

shpasic

хорошо, что в ЛЧ судят профессиональные и непредвзятые судьи, и не мешают нашим клубам демонстрировать свой класс.

16:44

foreverCSKAforever

Первый же момент реализовал Сухой, но армейцы не сдались и одержали волевую победу.

16:30

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