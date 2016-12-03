16:06 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Тарханов: "ЦСКА из полумомента может сделать десять моментов"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения от ЦСКА (0:4) в матче 17-го тура чемпионата России отметил, что его команда потеряла концентрацию, когда армейцы забили три гола за 13 минут. Тренер добавил, что поставил бы себе оценку "удовлетворительно" за работу с командой в четырех матчах.

– ЦСКА забил, мы потеряли концентрацию в этих моментах. 25 минут играли хорошо, затем провал в 10 минут, где нам забили четыре, – сказал Тарханов в эфире телеканала "наш футбол". – ЦСКА – такая команда, что из полумомента может сделать десять моментов. Потому и выиграли.

– Довольны тем, как перестроили команду после того, как пришли?

– Если бы выиграли, я был бы более доволен. Но будут сборы, будет селекция.

– Какую бы оценку вы себе поставили?

– Со мной мы взяли пять очков. Думаю, "удовлетворительно" можно поставить.

Трансляция матча ЦСКА – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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lobos38

Тарханов всегда проигрывает своему любимому ЦСКА , при чем находясь "у руля" любой команды....

17:42

vaysman

да уш. скорее наоборот.

17:04

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