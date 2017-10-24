Александр Тарханов: "Бикфалви - просто зверюга"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в интервью "СЭ" отметил, что ему очень нравится, как работает полузащитник Эрик Бикфалви. По мнению наставника, румынский футболист не должен покинуть екатеринбургский клуб.

– Не нарадуетесь на Бикфалви?

– Да, он просто зверюга (смеется). Конечно, это большой профессионал! Были бы все игроки такие, как он… Вы бы видели, как Бикфалви пашет на тренировках, выгрызает мячи. Даже если у него небольшая травма, он борется до конца.

– Не боитесь, что зимой его уведут наши гранды?

– Я так не думаю. Он все-таки возрастной футболист. Посмотрим. Пока нет никаких предпосылок, что Бикфалви покинет "Урал". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Александра Тарханова