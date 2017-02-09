Александр Тарханов: "Бикфалви начнет играть с 11 февраля"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подчеркнул, что первый тайм товарищеского матча с "Чукаричками" (1:1) получился непростым. По его словам, выход на поле полузащитника Артема Фидлера изменил ход встречи.

- Первый тайм получился сложным. Соперники прессинговали нас, мешали, поэтому игра немножко не получалась у нас в середине поля, - приводит пресс-служба екатеринбуржцев слова Тарханова. - Рома Емельянов тут проводил первый матч, и у него еще нет той нужной готовности. В том числе из-за этого игра не очень удавалась нам здесь. Хотя были какие-то моменты, но...

Во втором тайме, когда на позицию опорного хавбека вышел Фидлер, игра стала лучше получаться. Мы стали лучше контролировать мяч, и выходы из обороны в атаку были хорошие. Забили мяч и еще имели ряд моментов для взятия ворот.

- Бикфалви пропускал матч с "Чукаричками", как и предыдущую контрольную встречу. Что случилось?

- Все нормально, у Бикфалви было небольшое повреждение, но с 11 февраля он уже начнет играть. Эрик уже тренируется в общей группе, просто врачи не рекомендовали выпускать его в матчах, чтобы не было никаких рецидивов. Все-таки тренировка - это тренировка, а игра есть игра.