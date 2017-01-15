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Александр Танцюра: "Переход Жирова в "Анжи" максимально выгоден для махачкалинского клуба"

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Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра отметил, что переход полузащитника Александра Жирова из "Краснодара" в стан махачкалинского клуба на правах аренды является крайне выгодной сделкой. По его словам, теперь игрок должен доказать свою состоятельность.

– Жиров – очень перспективный футболист с большим будущим, – приводит "Р-Спорт" слова Танцюры. – Но он сам должен доказать свою состоятельность. Сделка, которую мы заключили с "Краснодаром", максимально выгодна для "Анжи". А в конце сезона, когда завершится арендное соглашение, мы будем рассматривать ситуацию заново и, возможно, будем разговаривать с "Краснодаром" по поводу дальнейшей карьеры Жирова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170115/1114963701.html

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