Александр Танцюра: "Переход Жирова в "Анжи" максимально выгоден для махачкалинского клуба"

Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра отметил, что переход полузащитника Александра Жирова из "Краснодара" в стан махачкалинского клуба на правах аренды является крайне выгодной сделкой. По его словам, теперь игрок должен доказать свою состоятельность.

– Жиров – очень перспективный футболист с большим будущим, – приводит "Р-Спорт" слова Танцюры. – Но он сам должен доказать свою состоятельность. Сделка, которую мы заключили с "Краснодаром", максимально выгодна для "Анжи". А в конце сезона, когда завершится арендное соглашение, мы будем рассматривать ситуацию заново и, возможно, будем разговаривать с "Краснодаром" по поводу дальнейшей карьеры Жирова.