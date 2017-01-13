Александр Танцюра: "Местные воспитанники "Анжи" поехали на сбор за счет клуба"

Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра подчеркнул, что воспитанники полетели на сбор в Турцию за счет клуба. Ранее сообщалось, что махачкалинцы пригласили на просмотр игроков, которые хотят выступать за "орлов", при этом они должны приехать за свои деньги.

Напомним, что в декабре "Анжи" объявил о продаже ведущих игроков в связи со сменой курса, клуб перешел от Сулеймана Керимова Осману Кадиеву, а на пост главного тренера пришел Александр Григорян, сменивший Павла Врбу.

- Боли в "Анжи" мы больше не увидим? - вопрос Танцюре.

- Боли является футболистом "Анжи". У нас все нормально, мы выполняем все финансовые условия. К нам в клуб поступают по нему предложения, которые мы рассматриваем. Он очень востребованный форвард.

- Предметный интерес к нему проявляет "Локомотив"?

- Не хотел бы конкретизировать. Предложения есть как из России, так и из-за рубежа.

- Многих удивила позиция клуба на официальном сайте о том, что желающие прибыть на просмотр в команду могут это сделать за свой счет.

- Думаю, речь шла немного о другом.

- О чем же?

- Речь шла о местных ребятах, воспитанниках. Те, кто захотел продемонстрировать свой уровень в основной команде, на первом сборе им была предоставлена такая возможность. В связи со сменой курса более дорогостоящие игроки должны уйти, а их заменят те, кто впишется в новый бюджет. Идет непростая работа. Местные воспитанники поехали за счет клуба. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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