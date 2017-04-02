11:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Сухов: "Уфа", наверное, не имела явных моментов в игре с "Локомотивом"

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Защитник "Уфы" Александр Сухов отметил, что игра 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1) команде не удалась. Футболист подчеркнул, что в матче 1/2 финала Кубка России против железнодорожников "Уфа" будет играть на победу.

– Тяжелая игра, хороший соперник, – цитирует "Молодежная газета" Сухова. – Моментов у наших ворот было очень много, мы в принципе, наверное, явных моментов не имели.

– Вы меньше подключались в атаку, делали обостряющие передачи, не нагнетали оборону соперника. С чем вы это связываете? Соперник не давал?

– Да, игра так складывалась. Старался, но сегодня не получилось.

– С каким настроем будете выходить на матч с "Локомотивом" уже в рамках Кубка России?

– У нас настрой один – надо побеждать в каждой игре, а как будет складывать игра – уже посмотрим.

Дополнительная информация

http://mgazeta.com/category/futbol/aleksandr-sukhov-nastroy-odin-nado-pobezhdat-v-kazhdoy-igre/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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