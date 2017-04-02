Александр Сухов: "Уфа", наверное, не имела явных моментов в игре с "Локомотивом"

Защитник "Уфы" Александр Сухов отметил, что игра 21-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1) команде не удалась. Футболист подчеркнул, что в матче 1/2 финала Кубка России против железнодорожников "Уфа" будет играть на победу.
– Тяжелая игра, хороший соперник, – цитирует "Молодежная газета" Сухова. – Моментов у наших ворот было очень много, мы в принципе, наверное, явных моментов не имели.
– Вы меньше подключались в атаку, делали обостряющие передачи, не нагнетали оборону соперника. С чем вы это связываете? Соперник не давал?
– Да, игра так складывалась. Старался, но сегодня не получилось.
– С каким настроем будете выходить на матч с "Локомотивом" уже в рамках Кубка России?
– У нас настрой один – надо побеждать в каждой игре, а как будет складывать игра – уже посмотрим.
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