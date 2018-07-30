Александр Сухов: "Думали, что “Локомотив” будет уставшим"

Защитник "Уфы" Александр Сухов после матча 1-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что результат игры закономерный.

- В принципе закономерный счет, у них был хороший момент, мы не забили пенальти, а так равная игра выдалась, - заявил Сухов. - Под конец чувствовалась усталость, не знаю, с чем связано, хорошо играли, хоть и пару дней назад провели игру Лиги Европы.

- В начале второго тайма "Уфа" подсела, с чем связано?

- Может быть, соперник стал агрессивнее играть, не узнаю, может недостаток сил после Лиги Европы, не знаю.

- Почему так резво начали?

- Нужно было учесть, что они имели меньше времени для восстановления, мы старались с первых минут чуть-чуть давление оказать на них, думали, что они уставшие и старались нагнетать. (Иван УРАЛЬСКИЙ)