Александр Спивак: "Тимощук пришел в "Зенит", чтобы получить серьезный опыт"

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак заявил, что Анатолий Тимощук получит серьезный опыт в тренерском штабе петербургского клуба. Также экс-футболист отметил, что украинец сможет повторить путь Сергея Семака, который с этого сезона работает главным тренером "Уфы".

– Сейчас у Тимощука, по сути, нет никакого опыта, – сказал Спивак. – Думаю, ему будет чему поучиться в ближайшее время. Мне кажется, что Анатолия ждет судьба Сергея Семака, который отправился после "Зенита" в "Уфу", но уже в качестве главного тренера. Однако для того, чтобы успешно работать главным тренером в премьер-лиге, необходим серьезный опыт. Думаю, за ним Тимощук и пришел в "Зенит". (Артем РЯБОВОЛ)