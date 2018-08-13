Александр Соболев: "В команде все удивились, что я смог забить такой гол "Ростову"

Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев в интервью клубной пресс-службе назвал свой гол в ворота "Ростова" (1:0) в матче 3-го тура чемпионата России самым красивым в своей карьере. В том эпизоде игрок самарцев получил мяч перед штрафной, поочередно обыграл Сергея Паршивлюка и Рагнара Сигурдссона, а затем с левой нанес обводящий удар в левую от себя "девятку". Голкипер дончан Илья Абаев лишь проводил мяч взглядом.

– Когда шла голевая атака, у вас были разные варианты ее развития. Почему решили пробить?

– Просто так отскочил мяч, что решил обыграть первого соперника, потом защитник вылетел на меня, а я "убрал" его. Увидел ворота, и подумал, что надо пробовать бить.

– Сами удивились, что гол получился таким красивым?

– Можно сказать да, немного удивился, что мяч залетел именно так. Там был небольшой рикошет, и из-за этого мяч так полетел.

– Можете сказать, что это ваш самый красивый гол в карьере?

– "Ротору" тоже хороший забил, но, наверное, да, гол "Ростову" красивее.

– Какова была реакция команды на ваш гол после матча?

– В раздевалке не смотрели видео, только потом, в автобусе. Все, конечно, удивились, что я смог забить такой гол. Самое главное, что взяли три очка. Это была очень тяжелая игра, особенно во втором тайме. Хорошо, что на морально-волевых выиграли этот матч, бились до конца.