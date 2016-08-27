Александр Шмурнов: "Весь матч "Оренбург" – "Рубин" комментировал для инженеров ПТС"

У телеканала "Наш футбол" возникли проблемы с трансляцией матча 5-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Рубин" (1:1). Из-за технических проблем звуковой сигнал не дошел до Москвы. Поэтому игру комментировал человек из студии, а для придания антуража был использован интершум фанатских секторов ЦСКА и "Спартака" (в частности, можно было слышать характерные скандирования "Вперед, "Спартак"!" и "Оле-оле ЦСКА!").

При этом Александр Шмурнов отработал весь матч в Оренбурге. Об этом сам комментатор сообщил в своем твиттере.

"Комментировал весь матч "Оренбург" – "Рубин". Как выяснилось, только для инженеров ПТС (передвижной телевизионной станции. – Прим. "СЭ"). В Москву сигнал из Оренбурга так и не пошел", – написал Шмурнов.