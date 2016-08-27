Александр Шмурнов: "Весь матч "Оренбург" – "Рубин" комментировал для инженеров ПТС"

У телеканала "Наш футбол" возникли проблемы с трансляцией матча 5-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Рубин" (1:1). Из-за технических проблем звуковой сигнал не дошел до Москвы. Поэтому игру комментировал человек из студии, а для придания антуража был использован интершум фанатских секторов ЦСКА и "Спартака" (в частности, можно было слышать характерные скандирования "Вперед, "Спартак"!" и "Оле-оле ЦСКА!").
При этом Александр Шмурнов отработал весь матч в Оренбурге. Об этом сам комментатор сообщил в своем твиттере.
"Комментировал весь матч "Оренбург" – "Рубин". Как выяснилось, только для инженеров ПТС (передвижной телевизионной станции. – Прим. "СЭ"). В Москву сигнал из Оренбурга так и не пошел", – написал Шмурнов.
Комментировал весь матч "Оренбург" - "Рубин". Как выяснилось, только для инженеров ПТС. В Москву сигнал из Оренбурга так и не пошел((– Александр Шмурнов (@AShmurnov) 27 августа 2016 г.
Aurochs
А мне послышалаось "Вперед АЕК!"
17:44
Aurochs
я думал для нефтяников севера по телефону, а оказалось что птс это вобще непонятно кто
17:43
Krokozavr
теперь он герой
17:35
RW.irk
Thomas_Boy Недавно "Рома" с "Порто" играли. Так тоже слышалось с трибун "Вперед, "Спартак". =============== Брат, это знак!
17:34
Slim Taller
Это как певец,отработавший концерт,узнаёт,что микрофон-то не работал.
17:28
Thomas_Boy
Недавно "Рома" с "Порто" играли. Так тоже слышалось с трибун "Вперед, "Спартак".
17:23
изсибири
Ну и новости...
17:13
П_о_в_а_р
Ну и слава Богу. Ещё б из Питера сегодня звук не доходил... было б совсем хорошо.
17:02