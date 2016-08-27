16:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Шмурнов: "Весь матч "Оренбург" – "Рубин" комментировал для инженеров ПТС"

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У телеканала "Наш футбол" возникли проблемы с трансляцией матча 5-го тура чемпионата России "Оренбург""Рубин" (1:1). Из-за технических проблем звуковой сигнал не дошел до Москвы. Поэтому игру комментировал человек из студии, а для придания антуража был использован интершум фанатских секторов ЦСКА и "Спартака" (в частности, можно было слышать характерные скандирования "Вперед, "Спартак"!" и "Оле-оле ЦСКА!").

При этом Александр Шмурнов отработал весь матч в Оренбурге. Об этом сам комментатор сообщил в своем твиттере.

"Комментировал весь матч "Оренбург" – "Рубин". Как выяснилось, только для инженеров ПТС (передвижной телевизионной станции. – Прим. "СЭ"). В Москву сигнал из Оренбурга так и не пошел", – написал Шмурнов.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Aurochs

А мне послышалаось "Вперед АЕК!"

17:44

Aurochs

я думал для нефтяников севера по телефону, а оказалось что птс это вобще непонятно кто

17:43

Krokozavr

теперь он герой

17:35

RW.irk

Thomas_Boy Недавно "Рома" с "Порто" играли. Так тоже слышалось с трибун "Вперед, "Спартак". =============== Брат, это знак!

17:34

Slim Taller

Это как певец,отработавший концерт,узнаёт,что микрофон-то не работал.

17:28

Thomas_Boy

Недавно "Рома" с "Порто" играли. Так тоже слышалось с трибун "Вперед, "Спартак".

17:23

изсибири

Ну и новости...

17:13

П_о_в_а_р

Ну и слава Богу. Ещё б из Питера сегодня звук не доходил... было б совсем хорошо.

17:02

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