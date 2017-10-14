Александр Ширко: "Впереди у "Спартака" не все получилось"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко в интервью "СЭ" отметил, что Денис Глушаков и Квинси Промес не до конца оправились от травм. По его мнению, порой они выключались из игры.

- Две голевые комбинации москвичей получились на загляденье?

- Второй гол забили очень красиво. Все четко, своевременно!

- А первый?

- Там Промес взял инициативу на себя и уже в последний момент протолкнул кое-как мяч на Глушакова.

- В атаке "Спартак" напоминает вам команду чемпионского сезона?

- Нет. Глушаков еще не до конца оправился от травмы, То же самое, наверное, можно сказать и о Промесе. Порой они выключались из игры, не до конца прочувствовали ритм. Впереди не все получилось. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Александра Ширко