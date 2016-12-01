Александр Ширко: "Возможно, "Спартаку" не хватило характера забыть момент с ошибкой судьи"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко после поражения от "Крыльев Советов" (0:4) в матче 16-го тура чемпионата России раскритиковал команду за нехватку характера. По его мнению, красно-белые не смогли собраться после спорного момента с пенальти.
– Пропустили первыми, в самом начале встречи. Видимо, не смогли перестроиться. Может быть, не хватило характера, чтобы забыть этот момент с ошибкой судьи и переломить ситуацию. Возможно, продолжали думать о том пенальти, эмоции все остались в начале игры. Плюс, конечно, лидеры… Не увидел, что кто-то готов повести за собой. Лидеры нужны, когда плохо, когда надо переламывать ситуацию. А когда все хорошо – тогда вроде бы все молодцы. (Сергей ЕГОРОВ)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
дак это футбол или капустник??? а если они вдруг услышат, что им с трибун "желают" и куда предлагают прогуляться - их тогда вообще кондратий разобьет чтоли?
02:03
Flamenco
Конечно, во всем виновен судья))) Все игроки продолжали думать о том пенальти до конца))) и в итоге попали в суп))) не смешите народ)))
00:09
marksan
Все спартачи - и новые и старые - могут только скулить - ошибка судьи, дескать, виновата в 0:4!
00:05