23:51 1 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Ширко: "Возможно, "Спартаку" не хватило характера забыть момент с ошибкой судьи"

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Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко после поражения от "Крыльев Советов" (0:4) в матче 16-го тура чемпионата России раскритиковал команду за нехватку характера. По его мнению, красно-белые не смогли собраться после спорного момента с пенальти.

– Пропустили первыми, в самом начале встречи. Видимо, не смогли перестроиться. Может быть, не хватило характера, чтобы забыть этот момент с ошибкой судьи и переломить ситуацию. Возможно, продолжали думать о том пенальти, эмоции все остались в начале игры. Плюс, конечно, лидеры… Не увидел, что кто-то готов повести за собой. Лидеры нужны, когда плохо, когда надо переламывать ситуацию. А когда все хорошо – тогда вроде бы все молодцы. (Сергей ЕГОРОВ)

Левников ошибочно наказал "Спартак" 11-метровым

Полностью интервью Ширко

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КОММЕНТАРИИ (3)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

дак это футбол или капустник??? а если они вдруг услышат, что им с трибун "желают" и куда предлагают прогуляться - их тогда вообще кондратий разобьет чтоли?

02:03

Flamenco

Конечно, во всем виновен судья))) Все игроки продолжали думать о том пенальти до конца))) и в итоге попали в суп))) не смешите народ)))

00:09

marksan

Все спартачи - и новые и старые - могут только скулить - ошибка судьи, дескать, виновата в 0:4!

00:05

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