Александр Ширко: "Возможно, "Спартаку" не хватило характера забыть момент с ошибкой судьи"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко после поражения от "Крыльев Советов" (0:4) в матче 16-го тура чемпионата России раскритиковал команду за нехватку характера. По его мнению, красно-белые не смогли собраться после спорного момента с пенальти.

– Пропустили первыми, в самом начале встречи. Видимо, не смогли перестроиться. Может быть, не хватило характера, чтобы забыть этот момент с ошибкой судьи и переломить ситуацию. Возможно, продолжали думать о том пенальти, эмоции все остались в начале игры. Плюс, конечно, лидеры… Не увидел, что кто-то готов повести за собой. Лидеры нужны, когда плохо, когда надо переламывать ситуацию. А когда все хорошо – тогда вроде бы все молодцы. (Сергей ЕГОРОВ)

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