Александр Ширко: "У "Спартака" есть определенный тупик. Нужно искать нового хорошего тренера"

Бывший форвард "Спартака" Александр Ширко высказал мнение, что красно-белым следует искать нового главного тренера на место Массимо Карреры. Итальянский специалист после матча с ЦСКА (1:1) в 8-м туре чемпионата России заявил, что полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко в ближайшее время не вернутся в команду.

– Мы говорим о великом клубе. Сейчас нет результата, нет игры, и я не думаю, что нужно за какие-то прошлые заслуги оставлять, - сказал Ширко в эфире программы "После футбола". - Мне кажется, нужно искать хорошего нового тренера и двигаться дальше. Здесь уже есть определённый тупик. Трудно сказать, какие задачи должен решать "Спартак" с Каррерой в этом сезоне.

Задачи ставятся самые высокие, но мы видим, что "Спартак" давно не забивает с игры. Видим, что в игровом плане тоже у команды большие проблемы. Видим, что сейчас очень много скандалов, связанных с футболистами и с их недовольством. Результат зависит от целостности команды и от того, есть ли единый порыв двигаться вперед. Нужен порядок, нужно, чтобы коллектив работал на победу, а сейчас мы видим, что с разных сторон очень много проблем.

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