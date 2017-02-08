21:07 8 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Ширко: "Тигиев универсал, и это большой плюс"

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Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко считает, что переход Георгия Тигиева – большой плюс для красно-белых.

– Сейчас всем нужны разноплановые футболисты. В этом плане переход Тигиева – большой плюс, – говорит Ширко.

– Где он нужнее? Справа в обороне или слева?

– Кто будет слабее, того Тигиев и заменит. Универсальный игрок может выйти где угодно. Каждый футболист приобретается либо на перспективу, либо на какое-то конкретное место.

– Тигиев – футболист более высокого класса, чем Андрей Ещенко?

– Знаете, Ещенко все-таки выступал за "Спартак" в первой части сезона, а Тигиев – в "Анжи". А в турнирной таблице красно-белые выше. (Ярослав СУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Rastan

Если переход состоялся, то это очень удачное приобретение для Спартака.Тигиев вполне способен вытеснить из состава Комбарова.

21:35 8 февраля

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