Александр Ширко: "Спартаку" не стоит паниковать!"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко считает, что поражение красно-белых в матче 8-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:1) – не повод для паники. Футболисты не успели восстановиться после предыдущих игр, считает Ширко.

– "Спартаку" не хватило реализации на поле. Не стоит паниковать. Не бывает команд, которые не проигрывают. Приход Карреры спровоцировал эмоциональный всплеск, и команда стала выглядеть заметно лучше, последовала череда побед. Поражению мог поспособствовать длительный перелет, усталость. Скорее всего, они просто не успели восстановиться. "Уфа" неплохо выстроила оборону и контратаку, "Спартак" не смог ничего сделать. Не могу сказать, что кто-то из команд смотрелся сильнее на поле – играли на равных. Одни оборонялись, другие пытались взломать оборону. Не было явного преимущества. Я не проводил бы параллелей между тренерами. Один наставник уходит, на его место приходит другой. Тренерский штаб должен подготовить команду, настроить перед следующим матчем, а футболисты – выполнить все, что придумает наставник. (Любовь КОНЯЕВА)