21:42 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Ширко: "Спартаку" не стоит паниковать!"

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Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко считает, что поражение красно-белых в матче 8-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:1) – не повод для паники. Футболисты не успели восстановиться после предыдущих игр, считает Ширко.

– "Спартаку" не хватило реализации на поле. Не стоит паниковать. Не бывает команд, которые не проигрывают. Приход Карреры спровоцировал эмоциональный всплеск, и команда стала выглядеть заметно лучше, последовала череда побед. Поражению мог поспособствовать длительный перелет, усталость. Скорее всего, они просто не успели восстановиться. "Уфа" неплохо выстроила оборону и контратаку, "Спартак" не смог ничего сделать. Не могу сказать, что кто-то из команд смотрелся сильнее на поле – играли на равных. Одни оборонялись, другие пытались взломать оборону. Не было явного преимущества. Я не проводил бы параллелей между тренерами. Один наставник уходит, на его место приходит другой. Тренерский штаб должен подготовить команду, настроить перед следующим матчем, а футболисты – выполнить все, что придумает наставник. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Don

equusest, я то же самое могу сказать про вас: где хоть один ваш титул без халка и к и денег газпрома?))) А забыл, Кубок России 1999 г.)))) С деньгами Газпрома и поддержкой голубого пула и Томь станет чемпионом)))

00:22 26 сентября

equusest

Don надергай хотя бы на один европейский трофей без халков и шницелей) ну или хотя бы на любой другой за последние 15 лет))

23:55 25 сентября

Don

Пиитерец, а ты про это надёргай: 6 побед в группе в ЛЧ с разницей 15:4 без Халков и Витцелей))) Вам немытым об этом только мечтать) С Долговыми и Бабуриными вы бы уже давно в ФНЛ играли бы) А по титулам даже Динамо не можете догнать))) Желай лучше, чтобы деньги в Газпроме не закончились и Вова, чтобы на своём месте был, а то опять первая лига и Черноморец-Зенит 6:1))))

23:01 25 сентября

Пиитерец

Don___Пиитерец, у вас-то вообще никаких традиций нет, 70 лет пребывания во тьме и деньги Газпрома, вот и все традиции))) а ну ещё голы Желудкова со штрафных и Асмарал - Зенит 8:3)))) Хотя откуда про это знать школьникам)))___ Ну, фактов разных, вроде 1-18 в ЛЧ я про народных поросят много надёргать могу. А про традиции есть смешной момент: я родился во время матча Зенит - Спартак, Зенит победил. И сын у меня родился в 2004 во время матча Зенит - Спартак, 2:0. Желаю Федуну долгих лет жизни в Пищевике! ))))))

22:46 25 сентября

spetrov

...100% очков в сезоне все равно никто не наберет.

22:44 25 сентября

spetrov

Александр, а что, он мог начать паниковать?! :)

22:43 25 сентября

Don

Пиитерец, у вас-то вообще никаких традиций нет, 70 лет пребывания во тьме и деньги Газпрома, вот и все традиции))) а ну ещё голы Желудкова со штрафных и Асмарал - Зенит 8:3)))) Хотя откуда про это знать школьникам)))

22:23 25 сентября

Пиитерец

Действительно, не стоит паниковать, а надо спокойно следовать традициям последних 15 лет. Спартак силен традициями!

22:08 25 сентября

Тарасено

А чего паниковать то, после еврокубков 2016 и так всем все понятно. Ну а текущее первое место - это насмешка судьбы - чтобы больнее было.

21:50 25 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ