Александр Ширко: "Спартак" упустил два очка"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко заявил, что красно-белым нужно было брать максимум очков в матче 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром", который завершился со счетом 2:2. Идущий на первом месте "Спартак" опережает "Зенит" на 5 очков, ЦСКА – на 8. "Краснодар" занимает четвертую строчку.

– Матч получился интересным, захватывающим, были и травмы, и карточки, – сказал Ширко.

– Вам понравилась игра "Спартака" с двумя нападающими?

– Идеального взаимопонимания пока нет, хотя один забил мяч, второй боролся, и защитникам помогал, и при стандартах на втором этаже. Но говорить о том, что Адриану и Зе Луиш хорошо друг друга понимают еще рановато.

– Насколько жизнеспособна такая связка или она распадется с приходом Промеса, отбывавшего дисквалификацию?

– Даже не знаю. Тренеру придется поломать голову, кто лучше, кто полезнее и вписывается в схему игры команды. В ближайших турах это станет понятно. Но на данный момент это был наиболее оптимальный вариант.

– Был ли пенальти в ворота "Спартака", как вам показалось?

– Когда случился этот момент, я не сомневался, что судья назначит пенальти. Наверное, он был, поскольку первым сделал движение краснодарский игрок, а уже потом с опозданием в ногу попал Комбаров.

– Одно очко – это положительный результат для "Спартака" или учитывая, как игра складывалась, красно-белым стоит сетовать на упущенные два очка?

– Это интересный вопрос. Конкуренты тоже сыграли вничью, поэтому команды, по большому счету, остались при своих. С другой стороны гости два раза вели по ходу игры и "Краснодару" было намного сложнее отыгрываться. Поэтому красно-белые могли взять три очка и, наверное, здесь можно говорить об упущенных двух очках. Нужно было брать по максимуму, но мы понимаем, что это был первый матч после перерыва с хорошим соперником. "Краснодар" сейчас в игровом плане очень мощна команда, опытная, поэтому гостям пришлось непросто. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)