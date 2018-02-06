Александр Ширко: "Сможет ли Какюта заменить Промеса – это вопрос цены и времени"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко отметил, что форвард Квинси Промес является одним из лидеров красно-белых и многие матчи вытаскивал на себе. Он также добавил, что можно только предполагать, способен ли нападающий "Амьена" Гаэль Какюта стать достойной заменой Промеса.

Сегодня стало известно, что "Спартак" заинтересован в подписании контракта с 26-летним Какюта.

– "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику Гаэлю Какюта, известному по выступлению в "Челси" и других европейских клубах. Он стал бы хорошей заменой Промесу в случае его ухода летом из команды?

– Промес является одним из лидеров красно-белых и многие матчи вытаскивал на себе. Способен ли Какюта стать ему достойной заменой, можно только предполагать, – сказал Ширко. – В случае продажи лидера на его место покупается готовый футболист и реже воспитывается кто-то из своих ребят, потому что для этого нужно больше времени. Надо смотреть, как он будет взаимодействовать с новыми партнерами и сможет ли показывать свой лучший футбол. Это вопрос совместимости и времени.

– Летом цена на Промеса может упасть. Не было бы более целесообразно продать его зимой?

– Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, пока есть цена, велико желание продать футболиста. В этом случае надо это делать. С другой стороны, в концовке чемпионата "Спартак" будет продолжать бороться за медали и высокие места, а возможно и за чемпионство. Наверное, неправильно в такой ситуации продавать лидеров команды. На что тогда рассчитывать в концовке? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)