Александр Ширко: "Слышал, что тренер "Спартака" по физподготовке - лыжник"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко в интервью "СЭ" отметил, что после перерыва матча 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" москвичи "подсели". По его мнению, физическое состояние красно-белых оставляет желать лучшего.

– Понравилось качество игры красно-белых?

– В первом тайме "Спартак" показал желание, боевой настрой. Красно-белые владели инициативой, забили гол. И, тем не менее, две-три опасные атаки на свои ворота пропустили. А после перерыва подопечные Карреры в очередной раз в этом сезоне "подсели" физически. Причем не в концовке, а практически сразу после возобновления игры. "Ахмат" завладел преимуществом, заработал пенальти. Хорошо, что москвичи быстро и правильно отреагировали на пропущенный гол.

– Возникают вопросы к тренеру по физподготовке или на сей раз можно сетовать на тяжелое поле?

– Не знаю. Слышал, что тренер по физподготовке у них лыжник что ли. Не в курсе, как он готовит команду. Но "Спартак" с первых туров испытывает проблемы с "физикой". Красно-белые уже к 70-й минуте сдуваются. Странная вещь. Функциональная готовность оставляет желать лучшего. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Александра Ширко