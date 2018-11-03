Александр Ширко: "Сейчас возвращение Аленичева в "Спартак" невозможно"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко поделился с "СЭ" своим мнением о том, почему Дмитрий Аленичев потерпел неудачу на посту главного тренера "Енисея".

Аленичев не участвует в подготовке новичка премьер-лиги к выездному матчу 13-го тура РПЛ с "Анжи", который пройдет в понедельник, 5 ноября. В Каспийске командой будет руководить один из тренеров дубля Александр Алексеев. Вопрос о прекращении трудовых отношений с Аленичевым "Енисей" рассмотрит сразу после возращения клуба из Дагестана. Красноярцы занимают последнее место в чемпионате России-2018/19, набрав всего 6 очков в 12 матчах.

– Неудачи Аленичева имеют комплекс причин. Для начала, "Енисей" – средняя команда, которая борется за выживание, а не за высокие места. Качество игроков и бюджет клуба тоже оказывают серьезное влияние на выступления, – сказал Ширко. – Также у новичка оказался тяжелый календарь на старте. Красноярцы потеряли много очков в матчах с сильными соперниками, такими, как "Зенит", "Спартак" и "Ростов". Игры с клубами, которые выше классом сразу же в первых турах – серьезная проверка для новичка лиги. Поражения не прибавляют уверенности, в ситуации, когда ты в хвосте таблицы, появляется общая нервозность. Мы видим такое не только на примере "Енисея", ряд других команд также столкнулся с подобными проблемами в этом сезоне – те же "Уфа" и "Крылья".

– Может, стоило дать Аленичеву еще поработать?

– Решение об увольнении принимает руководство клуба, оно видит результаты, которые демонстрирует тренер. Уверен, что с Аленичевым обговаривались цели на сезон, и если люди видят, что задачи не выполняются, то вправе уволить тренера. Руководители "Енисея" исходят из того, что подобный шаг может улучшить ситуацию.

– Что лучше для Аленичева сейчас – вернуться в ФНЛ, где у него хорошо получалось, или же ждать, пока освободится место в клубе премьер-лиги?

– Мы так рассуждаем, как будто его уже куда-то зовут. Я пока такого не слышал. Что касается того, куда ему лучше пойти – человек сам определяется со своим будущим, выбирая место работы, на котором ему интереснее всего трудиться. Аленичев рассмотрит имеющиеся предложения, взвесит все "за" и "против" и примет решение, устраивающее его.

– Стоит ли "Спартаку" позвать его назад?

– Думаю, на данном этапе возвращение Аленичева к красно-белым невозможно. (Иван Торопцев)