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Александр Ширко: "Россия - футбольная страна? Хоккейная"

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1999 год. Спартаковец Александр ШИРКО.Александр Ширко: "Премии от победы над "Аяксом" не хватило бы даже на "Москвич"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко высказал мнение, что нападающие сборной России Артем Дзюба ("Зенит") и Федор Смолов ("Краснодар") не смогли бы заиграть в топ-европейском чемпионате. Также экс-форвард отметил, что футбол в России популярнее хоккея.

– Россия – футбольная страна?

– Хоккейная. У нас больше холода, чем тепла. И потом, у хоккеистов больше трофеев. Футбол при этом популярнее.

– Кто из российских футболистов сейчас мог бы заиграть в Европе?

– Мало у кого это получалось. А сейчас, наверное, никто.

– А Дзюба, например, не смог бы заиграть? Или Смолов.

– Думаю, что нет.

– Вы такого невысокого мнения о них как о футболистах?

– Я высокого мнения о них. Но, как показывает практика, не получается там у наших. Да и потом, люди не стремятся сейчас перейти в европейский клуб. С такими контрактами и деньгами в российском футболе нет смысла никуда уезжать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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