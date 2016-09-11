Александр Ширко: "Прогноз на матч? "Спартак" победит"

Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко поделился прогнозом на предстоящий матч 6-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив". По мнению экс-футболиста, красно-белых должны вдохновить результаты последних матчей.

– После того, как "Спартак" возглавил Массимо Каррера, красно-белые провели несколько матчей, которые завершились победой, – сказал Ширко. – Думаю, такой результат смог вдохновить и болельщиков, и команду. Надеюсь, что перерыв не отразится негативно, и команда покажет атакующий футбол. Прогноз на матч? Счет не так уж важен, но "Спартак" победит. Что касается "Локомотива", там тоже поменялся тренер, но пока еще рано говорить о том, как его работа скажется на игре команды. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матч "Спартак" - "Локомотив"