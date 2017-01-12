Александр Ширко: "При удачном стечении обстоятельств Самедов пригодился бы "Спартаку"

Экс-нападающий "Спартака" Александр Ширко прокомментировал возможный переход полузащитника "Локомотива" Александра Самедова в команду красно-белых.

– Любой команде нужны хорошие игроки. Неважно, начало сезона или середина – усиливаться нужно. Самедов – футболист сборной России. При удачном стечении обстоятельств он бы пригодился команде.

Думаю, что "Локомотив" ничего не теряет, отпуская Александра, поскольку у него есть конфликт с главным тренером, решить который можно только двумя способами: либо убрать наставника, либо игрока. Видимо, руководство выбрало последний вариант. Но, с другой стороны, из-за неудачных результатов железнодорожников может поменяться тренер. И тогда Самедов останется в команде, а конфликтная ситуация будет исчерпана.

Цена, которую "Локомотив" просит за Александра, складывалась из многих факторов, в том числе учитывалась зарплата игрока. Руководству клубов нужно найти компромисс. (Любовь КОНЯЕВА)