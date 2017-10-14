Александр Ширко: "Почему "Спартак" в очередной раз сдувается?!"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко в интервью "СЭ" отметил, что по первому тайму игры 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" было ощущение, что тренерский штаб внес верные коррективы в игру. По его мнению, после перерыва от действий команды возникло недоумение.

- Оборона "Спартака" вновь "чудила"?

- Да, за защиту как-то тревожно. В первом тайме у "Ахмата" было три момента, во втором - пенальти и еще один-два шанса.

- Какой-то оптимизм у вас присутствует перед игрой с "Севильей"?

- В первом тайме появилось ощущение, что после паузы в чемпионате тренерский штаб внес правильные изменения в игру. А после перерыва вновь возникло недоумение: почему команда в очередной раз сдувается?!

- Тем не менее, впервые в сезоне "Спартак" одержал две победы подряд в чемпионате. Можно сказать, что команда ожила?

- Отвечу так. Главное, что красно-белые набирают очки. Не важно, ожил "Спартак" или нет, необходимо добиваться в каждом конкретном матче максимального результата. Все-таки много было потеряно ранее. Как бы это в итоге не сказалось… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Александра Ширко