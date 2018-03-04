Александр Ширко: "Перед дерби преимущество у "Локо". 60 на 40"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко считает, что у "Локомотива" больше шансов на успешный результат в матче 21-го тура чемпионата России против красно-белых. Однако он признался, что надеется и верит в победу бывшей команды.

– Жду от матча "Спартака" и "Локомотива" интересной игры, – сказал Ширко. – Одним нужно нагонять, другим – отрываться. И надеюсь, что красно-белые помнят о поражении в первом круге и постараются взять реванш.

– Кого считаете фаворитом?

– 60 на 40 преимущество за "Локомотивом". Во-первых, железнодорожники играют дома, во-вторых, они удачнее провели первые игры в еврокубках. Да и у них меньше проблем с составом. У "Спартака" есть травмы у игроков обороны, да и вообще красно-белые не так успешны в защите. Хотя буду верить в победу "Спартака". Надеюсь на это. (Ярослав СУСОВ)

Матч "Локомотив" – "Спартак" состоится сегодня, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.