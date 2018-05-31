Александр Ширко: "Непродление контрактов помощников Карреры может быть вызвано раздутостью штаба"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко прокомментировал уход из клуба четверых ассистентов Массимо Карреры - Романа Пилипчука, Аттилы Мальфатти, Хавьера Нойя Сальсеса и Джорджо д’Урбано.

- Правильное ли решение не продлевать соглашения сразу с четырьмя тренерами?

- А может быть имеет место какой-то конфликт?

- Кого с кем?

- Наверное, у тренеров с главным тренером или президентом.

- Может это одно из условий продолжения работы Карреры, которое было обговорено с ним после окончания сезона?

- Не исключаю, что решено поменять внутреннее устройство команды. Если увольняют специалистов по физподготовке, значит недовольны качеством их работы. В конце чемпионата было заметно, что "Спартак" подсел, и не взял ни одного трофея.

- Пока известно, только то, что штаб пополнит специалист по физподготовке Рауль Рианчо. Но ведь этого явно недостаточно.

- Наверное, это только первая кандидатура, есть еще время доукомплектоваться. Возможно, клуб решил, что одного человека на этом направлении хватит. Может быть, штаб сильно раздут людьми дублирующими друг друга, поэтому решили сократить их количество. (Арман МКРТЧЯН)