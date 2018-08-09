Александр Ширко: "На Смолове "Локо" может заработать, если будет стоять такая задача"

Бывший форвард сборной России Александр Ширко не исключил, что новичок "Локомотива" Федор Смолов в будущем может переехать в какой-то европейский чемпионат. По информации "СЭ", контракт Смолова с "Локомотивом" рассчитан на 4 года. Железнодорожники заплатили "Краснодару" порядка 9 миллионов евро за игрока.

– Игра Смолова на ЧМ снизила его цену?

– Конечно, снизила.

– Переход Смолова, получается, ставит крест на его перспективах в Европе?

– Почему крест? Его же покупают за определенную сумму, поэтому контракт не может быть маленьким. "Локомотиву" играть в Лиге чемпионов, это и для них стратегическое усиление, и для Смолова очередной большой турнир, где можно себя показать. Если для Федора стоит задача уехать, а для "Локомотива" поднять стоимость, которую они сейчас заплатили и заработать на переходе, то это вполне осуществимая идея. (Арман МКРТЧЯН)