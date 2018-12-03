Александр Ширко: "Матч с "Локомотивом" показал, что в "Спартаке" все налаживается"

Бывший нападающий "Спартака" и сборной России Александр Ширко выразил мнение, что матч 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1) показал, что у красно-белых улучшается атмосфера в команде и потихоньку все налаживается.

- Отличный матч в плане эмоций, моментов, того, как развивалась игра на поле, - цитирует "РИА Новости" Ширко. - Несмотря ни на что, в команде начинает появляться хорошая атмосфера, и это видно. Новый тренер, игровые дела – все потихоньку налаживается. Надеюсь, что в будущем будет атакующий, интересный, разнообразный "Спартак", но на это надо время.

Сейчас надо уйти на зимнюю паузу с хорошим настроением, максимально хорошим результатом, а дальше серьезная работа на сборах и надеюсь, что она покажет результат уже во второй части.