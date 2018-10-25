Александр Ширко: "Аленичева уволили сразу после вылета из Европы. На Карреру оставалась какая-то надежда"

Шестикратный чемпион России в составе "Спартака", экс-форвард сборной

России прокомментировал высказывание своего бывшего тренера Олега Романцева, который в заявлении для "СЭ" поддержал отставку Массимо Карреры и выразил уверенность в том, что чемпионство 2017 года - это заслуга Дмитрия Аленичева, уволенного в том сезоне после 1-го тура.

- Согласны с Романцевым? – вопрос Ширко.

- Сейчас трудно оценить заслуги Аленичева и провести какие-то параллели.

Фактически один проводил предсезонку, второй тренировал и выиграл

чемпионство. Потом мы видели, что Каррера не справился с командой:

занимался поиском оптимального состава, но покупали невнятных футболистов,

которые не усиливали состав, а оставались на скамейке или в запасе. Постоянные

скандалы выплескивались наружу и усугубляли ситуацию.

- Стоило ли попрощаться с Каррерой сразу после вылета из Лиги чемпионов?

- С Аленичевым поступили именно так. В конце прошлого сезона "Спартак"

мог выиграть Кубок страны, взять второе золото подряд и выйти в Лигу чемпионов напрямую, но эта задача осталась нерешенной. Наверное, у руководства оставалась какая-то надежда. (Евгений Белоусов)

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