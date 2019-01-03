Александр Шикунов: "Знаю, что у Ананидзе появился вариант с "Витессом", но "Крылья" ждут решения "Спартака" и самого Джано"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявил, что волжане ждут решения "Спартака" и полузащитника красно-белых Джано Ананидзе по поводу возможной аренды.

По данным "СЭ", на совете директоров красно-белых перед Новом годом было принято решение расстаться с рядом игроков, среди которых есть и 26-летний грузинский хавбек.

- Мы ждем решения клуба и игрока, а интерес к Джано у нас есть, - начал Шикунов. - Ждем, что получим ответ 6 января. Знаю, что у Ананидзе сейчас еще появился вариант с "Витессом", но это не наше дело, мы ждем ответ от "Спартака" и самого футболиста. (Андрей Сизякин)

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