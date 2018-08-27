Александр Шикунов: "У "Крыльев" будут еще одно-два приобретения"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал ситуацию с атакой клуба. Самарцы в пяти турах забили только один гол. По словам Шикунова, до закрытия трансферного окна планируется сделать одно или два приобретения, но линию атаки усиливать клуб не будет.

- У нас вышел сегодня Канунников. Он получил повреждение в игре с ЦСКА, но сейчас уже вернулся в общую группу, - сказал Шикунов в эфире передачи "8-16". - Есть Шейдаев, есть опытный Корниленко, есть Соболев. Думаю, будет все нормально. Проблема в атаке, конечно, есть. Один мяч - это совсем мало.

- Правда, что трансферы у "Крыльев" еще будут?

- Да, мы работаем в двух направлениях. Мы получили сегодня трансферный лист Рохеля, завтра-послезавтра будем заявлять. Думаю одно-два приобретения еще будут.