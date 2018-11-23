Александр Шикунов: "Сычев сломался, расплакался, был готов остаться в "Спартаке"

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов, который сейчас работает директором по развитию "Крыльев Советов", в интервью "СЭ" вспомнил историю с уходом из московской команды нападающего Дмитрия Сычева.

– В 2002 году было нереально удержать Сычева в "Спартаке"?

– Был момент, когда Сычев уже сломался, готов был остаться в "Спартаке". Вроде, решили вопрос. Но его папа уперся… А Дима даже расплакался. Особенно когда стало известно, что его дисквалифицировали. Потом пришлось придти к общему знаменателю, помириться с той стороной и отправить его в "Марсель". Сам игрок уже был готов поменять свое решение. Когда мы ему все объясняли. Но, видите, как все получилось.

– Потом никогда не вспоминали с Сычевым ту историю?

– Нет, на эту тему мы общались. Да и зачем? В принципе, у него неплохо карьера сложилась. В "Локомотиве" хорошо играл. Кто знает, может быть в "Спартаке" проявил бы себя еще ярче, а может, и нет. Сейчас уже нет смысла гадать. Тем более он сам выбрал такой путь, такую судьбу. Ему очень тяжело это все далось. Переговоры, палаты, КДК… Но он все это перенес, перетерпел. В конце вроде бы сломался, но все равно отец сказал: надо уходить. Ничего уже не поменять. (Виталий Айрапетов)

Дмитрий Сычев: "Ушел из "Спартака", когда стало страшно за жизнь"