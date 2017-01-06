Александр Шикунов: "Ростов" уладил все вопросы, связанные с поездкой Азмуна в ОАЭ"

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов подтвердил, что нападающий Сердар Азмун примет участие в зимнем сборе команды, который пройдет в ОАЭ. Напомним, что зимой 2016 года иранский форвард не смог получить визу из-за кризиса в отношениях между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

– Насколько я помню, в прошлый раз были некоторые технические проблемы, поэтому Сердара не было на первом сборе, – приводят "Известия" слова Шикунова. – В этом году вроде бы все вопросы улажены, и Азмун отправится в ОАЭ вместе с командой.