14:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Шикунов: "Ростов" уладил все вопросы, связанные с поездкой Азмуна в ОАЭ"

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Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов подтвердил, что нападающий Сердар Азмун примет участие в зимнем сборе команды, который пройдет в ОАЭ. Напомним, что зимой 2016 года иранский форвард не смог получить визу из-за кризиса в отношениях между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

– Насколько я помню, в прошлый раз были некоторые технические проблемы, поэтому Сердара не было на первом сборе, – приводят "Известия" слова Шикунова. – В этом году вроде бы все вопросы улажены, и Азмун отправится в ОАЭ вместе с командой.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/655994

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КОММЕНТАРИИ (1)
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echo2011

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