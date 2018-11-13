Александр Шикунов: "Очень много вопросов по матчам в понедельник"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов подчеркнул, что у клубов РПЛ есть вопросы по проведению матчей чемпионата России в понедельник. В понедельник главные тренеры и руководители клубов премьер-лиги впервые в истории встретились с руководством лиги и высказали свои замечания и предложения, которые будут учтены РПЛ. В частности, речь шла по ключевым вопросам формирования календаря чемпионата.

- Много вопросов по понедельнику - когда команды играют в этот день, то очень маленькая посещаемость, теряется до 30 процентов доходов за матч, - цитирует ТАСС Шикунова. - Но в то же время, есть вопрос, как исправить ситуацию, если команда играет в Лиге Европы где-то в Португалии, и пока она доберется до дома, будет практически воскресенье. И играть со второго дня на третий сложно. Кто играет в Лиге Европы, хотел бы играть с третьего дня на четвертый.

По его словам, достигнута договоренность о том, чтобы представители клубов, включая главных тренеров, могли встречаться с руководством РПЛ раз в три месяца.