Александр Шикунов - о задержании сотрудниками ГИБДД защитника Тигиева: "Скоро во всех командах РПЛ проявятся подобные инциденты"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов - об инциденте с защитником Георгием Тигиевым, который сегодня был задержан сотрудниками ГИБДД Самары по подозрению в вождении автомобиля в пьяном виде. Это уже второй за сутки футболист команды, который подозревается в подобном правонарушении: утром стало известно об инциденте с полузащитником Евгением Башкировым.

- Похоже, скоро во всех командах премьер-лиги проявятся подобные инциденты… Про то, что Тигиева поймали пьяным за рулем, еще не слышал. У меня информации про Георгия нет, только по Башкирову, - сказал Шикунов. – Были ли они вместе или нет - без понятия. Я в Сочи, они - в Самаре.

- В случае, если подтвердится, что Тигиев действительно был за рулем в неадекватном состоянии, "Крылья" расторгнут с ним арендное соглашение?

- Почему аренда должна заканчиваться, если мы еще не имеем официальной информации? Если подтвердится, то будем разбираться так же, как и с Башкировым.

- Собирается ли клуб расторгать контракт с Башкировым?

- Нет, при чем здесь разрывать контракт… Сейчас получим все документы из органов, соберемся вместе с главным тренером Божовичем, с руководителями, обсудим ситуацию. Вызовем самого Евгения, он расскажет, что на самом деле происходило. (Иван Торопцев)

Еще один игрок "Крыльев" задержан за вождение пьяным