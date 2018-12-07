Александр Шикунов: "Матч с "Ростовом" пройдет в субботу. Никаких шансов на перенос нет"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал "СЭ" о готовности стадиона "Самара Арена" к матчу 17-го тура премьер-лиги против "Ростова", который пройдет в субботу, 8 декабря (12.30 по Москве).



- Стадион и поле готовы? – вопрос Шикунову.

- А почему нет? У нас нет низкой температуры. Термометр показывает всего минус 4.



- То есть, угрозы переноса встречи с дончанами нет?

- Вообще никаких шансов на это. Завтра будет плюс 1. Хорошая погода, да пройдет игра днем. (Арман Мкртчян)