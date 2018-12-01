Александр Шикунов: "Матч "Оренбург" – "Крылья" отменен. В декабре нужно убирать игры из Сибири, Урала…"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал "СЭ" об отмене матча 16-го тура премьер-лиги с "Оренбургом". Матч не состоялся из-за сильного мороза.

– Игры не будет, она перенесена. Замерили температуру – минус 18 градусов. Отменили матч. Через час уже будет за 20. Все бумаги подписали.

– Зря летали?

– Ну что поделать. "Ахмат" с "Енисеем" почему-то играют, хотя там тоже холодно. На людей страшно смотреть.

– Может быть, не надо назначать матчи в декабре в таких городах?

– Это уже другой вопрос. В декабре нужно убирать матчи из Сибири, Урала. (Виталий Айрапетов)