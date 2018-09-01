Александр Шикунов: "Крылья Советов" не смогли заявить Молло из-за проблем с документами"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов объяснил, почему самарцы не смогли заявить полузащитника Йоана Молло. Он рассчитывает, что это случится в ближайшее время.

– Вчера до полуночи сидели и ждали документы от агента Йоана Молло. Нам оставалось лишь нажать на кнопку "заявить", но мы не успели этого сделать, – цитирует РИА Новости Шикунова. – С футболистом была договоренность, мы ему оформили визу, он должен был прилететь в Самару, но в последний момент получились накладки. Молло находится в статусе свободного агента, но возникли проблемы с его бывшим клубом, агенты занимаются этим вопросом, пытаются получить необходимые документы от федерации футбола Катара.

Если все будет в порядке и агенты пришлют нам документы, "Крылья Советов" заявят Молло. Самарские болельщики его любят, он прекрасно играл за команду в прошлый раз, отсюда уходил в "Зенит". Это хороший и качественный футболист.