Александр Шикунов: "Если у "Ростова" будет финансовая стабильность, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет"

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов, покинувший свой пост в начале 2016 года, но остающийся близким к делам клуба, отметил, что дончане намерены продолжить сотрудничество с тренером и вице-президентом Курбаном Бердыевым.

​– "Ростов" при Бердыеве добился очень серьезных успехов, несмотря на многие проблемы, в частности финансового характера, – цитируют "Известия" Шикунова. – Конечно, клуб приложит все усилия для того, чтобы сотрудничество с туркменским специалистом не прекращалось. Однако здесь мало одного только желания – необходимо решить финансовые проблемы. Если у "Ростова" будут деньги и финансовая стабильность, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет. Руководство клуба активно ищет спонсоров, прорабатывает различные варианты. Надеюсь, "Ростов" решит все свои финансовые проблемы и продолжит радовать болельщиков качественной игрой. И диалог с Бердыевым по поводу нового контракта пройдет в позитивном ключе.