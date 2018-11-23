Александр Шикунов: "Что может поставить Кононов "Спартаку" за две недели?"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов отметил, что команда готовится играть на победу в матче 15-го тура чемпионата России против "Спартака". Также он подчеркнул, что приход Олега Кононова в качестве нового тренера команды пока никак не скажется на игре красно-белых.

- Нам надо набирать очки, поэтому мы усиленно готовимся к предстоящей игре и намерены биться за победу, - приводят "Известия" слова Шикунова. - заявил "Известиям" директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов. — Очевидно, что для "Спартака" и его нового главного тренера этот матч будет особым. В связи с перестановками в тренерском штабе красно-белых трудно понять, в какой манере наш соперник будет действовать в игре против нас. Поэтому мы будем отталкиваться от собственной игры.

Мы знаем стиль Кононова по его работе с предыдущими командами, особенно с "Краснодаром", - Но что он мог наиграть в "Спартаке" за две недели? Тем более что часть футболистов разъезжалась по своим сборным. Возможно, он продолжит ставить в состав молодых Максименко, Рассказова, Ломовицкого, как это делал Каррера. А может быть вернет на поле опытных ребят вроде Глушакова и Ещенко. Какой будет сделан выбор, в какой футбол они будут играть против нас — сейчас этого, наверное, не знают даже в самом "Спартаке".